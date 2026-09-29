Суд заарештував на 30 днів антизахідного екскандидата у президенти Румунії

Суд у Бухаресті постановив помістити екскандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску у попереднє ув'язнення на 30 днів у справі про шахрайство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У вівторок Апеляційний суд Бухареста задовольнив апеляцію прокурорів Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) і ухвалив рішення про попереднє ув’язнення Келіна Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена строком на 30 днів у справі, в якій колишнього кандидата в президенти звинувачують у шахрайстві на суму 1,1 мільйона євро на шкоду іншому бізнесмену.

Двоє суддів Апеляційного суду не погодилися з цим рішенням, тому вони подали клопотання про повну розбіжність думок.

У вівторок ввечері поліцейські вже вирушили, щоб забрати Келіна Джорджеску з його будинку в місті Могошоая на випадок, якщо він не з’явиться добровільно. Найімовірніше, його доставлять до Центрального слідчого ізолятора столиці.

Деякі прихильники колишнього кандидата в президенти покинули Апеляційний суд і попрямували до Центрального слідчого ізолятора, дізнавшись про те, що Джорджеску мають взяти під варту до судового розгляду.

Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками.

Вранці 21 вересня стало відомо, що прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) проводять обшуки в будинку антизахідного політика та екскандидата у президенти Келіна Джорджеску в місті Могошоая, повіт Ілфов.

Зазначимо, що Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

У квітні суд у Бухаресті скасував захід судового контролю, застосований до Джорджеску у справі про його підтримку діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.