Виконувати обов’язки президента Сербії замість Вучича буде відкрита лесбійка

Після оголошення Александра Вучича про відставку з посади президента Сербії його обов’язки виконуватиме спікерка парламенту Ана Брнабич – перша жінка і перша відкрита лесбійка на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Danas.

Вучич, який обіймав посаду президента Сербії до 27 вересня, подав у відставку, і відповідно до конституції та законів найвищу посаду в країні обіймає голова парламенту, якою є Ана Брнабич.

"Ось фінансові звіти, звіт про роботу президентської адміністрації, про судові спори, рішення про помилування, списки творів мистецтва, подарунків та інших цікавинок, які отримали я, Томіслав Ніколіч і Борис Тадич (попередні президенти)", – сказав Вучич Брнабич перед камерами під час передачі повноважень у резиденції президента Сербії в центрі Белграда.

"А ось і найважливіше: печатка президента республіки", – додав Вучич, вручаючи Брнабич червону шкатулку.

Ана Брнабич стала першою людиною в Сербії, яка обіймала всі найважливіші політичні посади країни: прем’єр-міністра, спікера Національних зборів та виконувача обов’язків президента.

Перед тим, як звернутися до журналістів, Ана Брнабич отримала від Вучича букет квітів, оскільки 28 вересня був її день народження.

"Для мене велика честь отримати цю посаду від такої людини, і тепер мій обов’язок – обіймати цю посаду доти, доки народ не обере наступного президента Сербії", – заявила Брнабич.

Оскільки Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії, Брнабич тепер має оголосити вибори нового глави держави.

9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

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