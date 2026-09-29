ЗМІ: Іспанія планує запровадити суворіші правила щодо осіб, які шукають притулку в Сеуті

Іспанія планує відступити від стандартних міграційних процедур і посилити правила щодо надання притулку мігрантам, які прибули до її північноафриканського анклаву Сеута під час масового перетину кордону в липні.

Про це свідчить проєкт указу, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, проєкт документа викликав обурення з боку юридичних експертів та неурядових організацій.

Цей указ, покликаний прискорити розгляд заяв та депортацію понад 10 тисяч мігрантів, які залишаються в Сеуті, стане значним стратегічним поворотом для лівого, проімміграційного уряду Іспанії.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії відмовилося коментувати цей проєкт.

Згідно з заходами, передбаченими в проєкті, мігранти, які оскаржують відхилену заявку на надання притулку, повинні робити це за межами країни, якщо ЄС вважає її безпечною – як, наприклад, у випадку з Марокко – незалежно від їхніх особистих обставин.

Цей указ, який матиме зворотну силу щодо мігрантів, що прибули після масового перетину кордону 30 та 31 липня, також дозволяє уряду обходити стандартну процедуру розгляду заяв про надання притулку комісією, до складу якої входять представники Агентства ООН у справах біженців.

Заяви мігрантів будуть відкликані, якщо з ними не вдасться зв’язатися протягом п’яти днів, а у тих, хто, як вважається, поводився "агресивно або загрозливо", право на перебування буде негайно скасовано.

Відповідаючи на запитання під час пресконференції щодо планів скорочення термінів розгляду справ мігрантів, міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес зазначив, що уряд "аналізує можливість" внесення змін до законодавства, але це "непросто" через питання міжнародного права.

Іспанські юристи та НУО засудили проєкт заходів у заявах для Reuters та інших ЗМІ, причому 13 НУО, зокрема Іспанська комісія з надання допомоги біженцям (CEAR) та Oxfam, охарактеризували їх як "серйозну загрозу" для зобов’язань Іспанії щодо дотримання конвенцій з прав людини.

Наприкінці липня понад 70 тисяч людей незаконно перетнули кордон з Марокко до Сеути суходолом і морем у ході безпрецедентного напливу, що стривожило європейських лідерів і викрило обмеження нещодавнього перегляду міграційних правил, спрямованого на посилення прикордонного контролю.

29 вересня Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС, що стало відповіддю на події в Сеуті.

Нагадаємо, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що кадри масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня затьмарили позитивні статистичні дані ЄС щодо міграції.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.