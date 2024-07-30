МИД: Украина открыта к консультациям с ЕС по ситуации с нефтью "Лукойла"

Киев при необходимости готов к участию в консультациях с ЕС по ситуации вокруг транзита нефти российского "Лукойла", если Брюссель решит задействовать соответствующий механизм.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Комментируя ситуацию с запретом транзита через Украину нефти "Лукойла", которой возмутились Венгрия и Словакия, спикер отметил, что Украина ценит сотрудничество со всеми своими европейскими соседями, благодарна за их вклад в санкционное давление на Россию и поддержание региональной стабильности, как и усилия для диверсификации своих поставок.

"Мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям в рамках механизма раннего предупреждения в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, если Еврокомиссия примет решение о применении этого приложения", – сказал Тихий.

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Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Недавно Киев распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".

Украина настаивает, что де-факто по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия и Словакия утверждают, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность, и инициировали обсуждение в Еврокомиссии.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Официальный Будапешт пригрозил блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Подробно о споре по нефти "Лукойла" читайте в статье Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.