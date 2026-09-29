Шість країн закликають ЄС скоротити витрати і спрямувати кошти на оборону

Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія та Австрія у своєму спільному листі закликали ЄС суттєво стримати зростання видатків у наступному бюджеті, тобто у фінансовій рамці на 2028–2034 роки.

Про це інформує Yle, пише "Європейська правда".

Натомість ці шість країн сподіваються на інвестиції у сфери безпеки, оборони, конкурентоспроможності, інновацій та обмеження нелегальної міграції. Ця шістка надіслала лист країні, яка наразі головує в ЄС, – Ірландії.

Пропонований зараз Європейською комісією проєкт збільшив би семирічний бюджет ЄС майже до 2 трильйонів євро. Номінальне зростання становило б близько 60% порівняно з чинною фінансовою рамкою.

Крім сфери оборони, особливо чутливим питанням є субсидії на сільське господарство: вони становлять близько третини витрат ЄС і мають особливе значення, зокрема, для великих аграрних країн.

Нагадаємо, дванадцять країн ЄС наполягають на тому, щоб майбутні оборонні програми блоку залишалися відкритими для союзників поза межами Євросоюзу, тим самим кидаючи виклик прагненню Франції запровадити суворі правила європейської преференції.

Також, як стало відомо кореспондентці "Європейської правди", під час дискусій щодо наступної багаторічної фінансової рамки Європейського Союзу на 2028-2034 роки питання щодо виділення Україні 100 млрд євро на вказаний період не ставиться під сумнів.