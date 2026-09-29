Співробітники "АдН" змушені працювати з дому через суперечку щодо оренди офісу у Берліні

Співробітники офісу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") працюють з дому після того, як рішення суду щодо суперечки про оренду змусило їх покинути штаб-квартиру в Берліні.

Про це повідомив речник ультраправої партії, якого цитує dpa, інформує "Європейська правда".

Партія змушена звільнити значну частину своєї федеральної штаб-квартири в районі Райнікендорф на північному заході Берліна відповідно до рішення берлінського суду, ухваленого минулого року.

Суперечка спалахнула після того, як "АдН" провела свою передвиборчу вечірку у внутрішньому дворику будівлі після федеральних виборів у лютому 2025 року.

Тоді орендодавець розірвав договір оренди, аргументуючи це тим, що партія не орендувала площі внутрішнього дворика, а доступ до будівлі також був заблокований поліцією протягом кількох годин, що завадило іншим орендарям потрапити всередину.

У вересні минулого року берлінський суд постановив, що "АдН" має звільнити більшу частину своїх офісів до 30 вересня 2026 року, а решту приміщень – не пізніше 31 грудня. Спочатку термін дії договору оренди мав закінчитися на рік пізніше.

Партія відмовилася надати деталі щодо можливого нового приміщення.

Таблоїд Bild нещодавно повідомив, що "АдН" орендувала офісний поверх у будівлі в центрі Берліна, який слугуватиме її "новою адміністративною штаб-квартирою". Згідно з повідомленням, орендарем є не сама "АдН", а дочірня компанія партії, що займається нерухомістю.

За даними ЗМІ, на цій локації не буде вивісок "АдН". Наразі залишається незрозумілим, скільки співробітників там працюватиме.

Інші орендарі висловили занепокоєння. Очікується, що компанії з управління нерухомістю буде подано петицію проти цього переїзду.

За даними джерел у партії, "АдН" досі шукає федеральну штаб-квартиру, яка слугуватиме її представництвом, поштовою адресою та місцем проведення засідань федерального виконавчого комітету та інших партійних заходів.

Нагадаємо, рік тому "АдН" вступила у конфлікт з католицьким керівництвом країни.

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