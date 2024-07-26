Берлін підтримує зв'язок із засудженим до страти німцем у Білорусі
Речник уряду Німеччини заявив, що канцлер Олаф Шольц знає про справу громадянина ФРН Ріко Крігера, засудженого до смертної кари в Білорусі, і занепокоєний цим.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
За словами речника Міністерства закордонних справ ФРН, німецьке консульство у Білорусі підтримує зв'язок із затриманим.
Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що "нестерпно, як білоруський режим виставляє громадянина ФРН на показ по телебаченню".
"Ми повинні зробити все, щоб забезпечити захист його прав – смертна кара в Європі скасована", – наголосила вона.
Бербок розкритикувала практику показу затриманих на відео, додавши, що це порушує гідність суб'єкта, і що Німеччина закликає Білорусь припинити цю практику.
Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що веде із зовнішньополітичним відомством Німеччини контакти стосовно 30-річного німця Ріко Крігера, засудженого до смертної кари.
Перед тим стало відомо про те, що Крігера в Білорусі засудили до смертної кари через нібито "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", пошкодження транспорту або шляхів сполучення, створення "екстремістського" формування чи участь у ньому, агентурну діяльність, найманство та акт тероризму.
З неофіційних джерел незалежні білоруські ЗМІ дізнались, що справа Крігера стосується нібито причетності до білоруського полку імені Калиновського, який воює в Україні. Чоловіка затримали ще минулого року, перед тим він був медиком у німецькому Червоному Хресті.
Режим Лукашенка в Білорусі відомий репресіями проти опозиції та активістів, які значно посилились після протестів 2020 року проти фальсифікації результатів президентських виборів.