Берлін підтримує зв'язок із засудженим до страти німцем у Білорусі

Речник уряду Німеччини заявив, що канцлер Олаф Шольц знає про справу громадянина ФРН Ріко Крігера, засудженого до смертної кари в Білорусі, і занепокоєний цим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами речника Міністерства закордонних справ ФРН, німецьке консульство у Білорусі підтримує зв'язок із затриманим.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що "нестерпно, як білоруський режим виставляє громадянина ФРН на показ по телебаченню".

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"Ми повинні зробити все, щоб забезпечити захист його прав – смертна кара в Європі скасована", – наголосила вона.

Бербок розкритикувала практику показу затриманих на відео, додавши, що це порушує гідність суб'єкта, і що Німеччина закликає Білорусь припинити цю практику.

Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що веде із зовнішньополітичним відомством Німеччини контакти стосовно 30-річного німця Ріко Крігера, засудженого до смертної кари.

Перед тим стало відомо про те, що Крігера в Білорусі засудили до смертної кари через нібито "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", пошкодження транспорту або шляхів сполучення, створення "екстремістського" формування чи участь у ньому, агентурну діяльність, найманство та акт тероризму.

З неофіційних джерел незалежні білоруські ЗМІ дізнались, що справа Крігера стосується нібито причетності до білоруського полку імені Калиновського, який воює в Україні. Чоловіка затримали ще минулого року, перед тим він був медиком у німецькому Червоному Хресті.

Режим Лукашенка в Білорусі відомий репресіями проти опозиції та активістів, які значно посилились після протестів 2020 року проти фальсифікації результатів президентських виборів.