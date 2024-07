Жорстокі сутички спалахнули в Англії після вбивства трьох дівчаток

В англійському місті Саутпорт 30 липня спалахнули заворушення між радикальними протестувальниками та поліцією після заходу із вшанування пам'яті трьох дітей, що загинули внаслідок ножового нападу 17-річного хлопця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Внаслідок заворушень 39 поліцейських отримали поранення. Раніше поліція Мерсісайда повідомила, що вісім правоохоронців отримали серйозні травми, включаючи переломи, рвані рани, підозру на перелом носа і струс мозку.

Серед інших травм – втрата свідомості одного офіцера, а також черепно-мозкові травми та серйозні травми обличчя. Постраждали також три службові собаки, у двох із них кидали цеглу.

Заворушення, в яких, за словами поліції, брали участь прихильники ультраправої ісламофобської Ліги захисту Англії, почалися всього за кілька вулиць від місця проведення пам’ятного заходу за вбитими дітьми в середу.

Кілька сотень людей почали кидати різні предмети в мечеть. Вони підпалили автомобілі та сміттєві баки, а також завдали шкоди місцевому магазину.

#BREAKING #Britain JUST IN: Civil unrest erupts in Southport following the deadly stabbing of several children. pic.twitter.com/tmvWFHNl8L