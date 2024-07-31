Жорстокі сутички спалахнули в Англії після вбивства трьох дівчаток

В англійському місті Саутпорт 30 липня спалахнули заворушення між радикальними протестувальниками та поліцією після заходу із вшанування пам'яті трьох дітей, що загинули внаслідок ножового нападу 17-річного хлопця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Внаслідок заворушень 39 поліцейських отримали поранення. Раніше поліція Мерсісайда повідомила, що вісім правоохоронців отримали серйозні травми, включаючи переломи, рвані рани, підозру на перелом носа і струс мозку.

Серед інших травм – втрата свідомості одного офіцера, а також черепно-мозкові травми та серйозні травми обличчя. Постраждали також три службові собаки, у двох із них кидали цеглу.

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Заворушення, в яких, за словами поліції, брали участь прихильники ультраправої ісламофобської Ліги захисту Англії, почалися всього за кілька вулиць від місця проведення пам’ятного заходу за вбитими дітьми в середу.

Кілька сотень людей почали кидати різні предмети в мечеть. Вони підпалили автомобілі та сміттєві баки, а також завдали шкоди місцевому магазину.

#BREAKING #Britain JUST IN: Civil unrest erupts in Southport following the deadly stabbing of several children. pic.twitter.com/tmvWFHNl8L – The National Independent (@NationalIndNews) July 30, 2024

17-річний хлопець був заарештований за підозрою у вбивстві і замаху на вбивство після нападу в понеділок у танцювальній школі, де проходив захід, присвячений Тейлор Свіфт.

"Було багато спекуляцій і гіпотез щодо статусу 17-річного юнака, який зараз перебуває під вартою в поліції, і деякі особи використовують це для того, щоб принести насильство і безлад на наші вулиці. Ми вже говорили, що заарештований народився у Великій Британії, і спекуляції зараз нікому не допоможуть", – зазначив помічник головного констебля Алекс Госс.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що ті, хто "насильством і бандитизмом захопив панахиду за жертвами", образили громаду і "відчують на собі всю силу закону".

Поліція заявила, що мотиви нападника залишаються незрозумілими, і не надала жодних подробиць про підозрюваного, крім того, що він народився в Уельсі та жив у сусідньому селі.

Минулого тижня, як повідомлялось, у Британії нападник із ножем завдав серйозних поранень військовому неподалік від казарм, чоловіка затримали.