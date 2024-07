Жестокие столкновения вспыхнули в Англии после убийства трех девочек

В английском городе Саутпорт 30 июля вспыхнули беспорядки между радикальными протестующими и полицией после мероприятия по чествованию памяти трех детей, погибших в результате ножевого нападения 17-летнего парня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В результате беспорядков 39 полицейских получили ранения. Ранее полиция Мерсисайда сообщила, что восемь правоохранителей получили серьезные травмы, включая переломы, рваные раны, подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.

Среди других травм – потеря сознания одного офицера, а также черепно-мозговые травмы и серьезные травмы лица. Пострадали также три служебные собаки, в двух из них бросали кирпичи.

Реклама:

Беспорядки, в которых, по словам полиции, участвовали сторонники ультраправой исламофобской Лиги защиты Англии, начались всего в нескольких улицах от места проведения памятного мероприятия по убитым детям в среду.

Несколько сотен человек начали бросать различные предметы в мечеть. Они подожгли автомобили и мусорные баки, а также нанесли ущерб местному магазину.

#BREAKING #Britain JUST IN: Civil unrest erupts in Southport following the deadly stabbing of several children. pic.twitter.com/tmvWFHNl8L