Глава МЗС Естонії: Рішення Угорщини спростити в'їзд росіянам і білорусам загрожує ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна різко розкритикував нову імміграційну систему Угорщини, яка дає змогу громадянам Росії та Білорусі отримати доступ до Шенгенської зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

На думку Тсахкни, поведінка Угорщини суперечить зовнішній політиці та політиці безпеки Євросоюзу і показує, що прем'єр-міністр Віктор Орбан грає за команду противника.

"Це дуже погано, це рух у неправильному напрямку, а також це пряма загроза внутрішній безпеці Європи, тому що з Росії та Білорусі можуть приїхати люди з абсолютно різними цілями. І оскільки Шенген – це простір вільного пересування, то це питання стосується не тільки території Угорщини, ці особи за сьогоднішніх умов матимуть свободу пересування Європою, зокрема, наприклад, можуть приїжджати в Естонію", – сказав міністр.

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Тсахкна наголосив, що цей крок істотно збільшить імовірність того, що Росія зможе організовувати всілякі гібридні операції в країнах Євросоюзу.

На його думку, рішення Угорщини докорінно суперечить тому, що було погоджено в Євросоюзі, що стосується ставлення до Росії як до країни-агресора і загрози, яка походить від неї для нас.

Тсахкна зазначив, що в Європейському союзі ініційовано процедуру за сьомою статтею, унаслідок чого право голосу Угорщини може бути призупинено.

"Я думаю, що тут потрібно рухатися вперед, оскільки мають бути зроблені якісь конкретні висновки. І це стосується не тільки цього одного рішення, а й ширшої картини", – сказав міністр закордонних справ.

"Адже Орбан їздив до Москви, де представив мирний план, так би мовити, від імені Євросоюзу, на який він не мав жодного мандата. Ми це абсолютно не обговорювали", – сказав він.

У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Лідер найбільшої європейської партії вже закликав обговорити це рішення Угорщини на саміті ЄС, наголошуючи, що це створює значні безпекові загрози для країн Євросоюзу.

Литва подала Європейській комісії прохання проаналізувати рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі, стверджуючи, що цей крок загрожує безпеці Європейського Союзу.