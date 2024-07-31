Глава МИД Эстонии: Решение Венгрии упростить въезд россиянам и белорусам угрожает ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна резко раскритиковал новую иммиграционную систему Венгрии, которая позволяет гражданам России и Беларуси получить доступ к Шенгенской зоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По мнению Тсахкны, поведение Венгрии противоречит внешней политике и политике безопасности Евросоюза и показывает, что премьер-министр Виктор Орбан играет за команду противника.

"Это очень плохо, это движение в неправильном направлении, а также это прямая угроза внутренней безопасности Европы, потому что из России и Беларуси могут приехать люди с совершенно разными целями. И поскольку Шенген – это пространство свободного передвижения, то этот вопрос касается не только территории Венгрии, эти лица при сегодняшних условиях будут иметь свободу передвижения по Европе, в частности, например, могут приезжать в Эстонию", – сказал министр.

Реклама:

Тсахкна подчеркнул, что этот шаг существенно увеличит вероятность того, что Россия сможет организовывать всевозможные гибридные операции в странах Евросоюза.

По его мнению, решение Венгрии в корне противоречит тому, что было согласовано в Евросоюзе, что касается отношения к России как к стране-агрессору и угрозы, которая исходит от нее для нас.

Тсахкна отметил, что в Европейском союзе инициирована процедура по седьмой статье, в результате чего право голоса Венгрии может быть приостановлено.

"Я думаю, что здесь нужно двигаться вперед, поскольку должны быть сделаны какие-то конкретные выводы. И это касается не только этого одного решения, но и более широкой картины", – сказал министр иностранных дел.

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Лидер крупнейшей европейской партии уже призвал обсудить это решение Венгрии на саммите ЕС, подчеркивая, что это создает значительные угрозы безопасности для стран Евросоюза.

Литва подала Европейской комиссии просьбу проанализировать решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан России и Беларуси, утверждая, что этот шаг угрожает безопасности Европейского Союза.