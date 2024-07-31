У Німеччині сподіваються, що помилуваний у Білорусі німець скоро повернеться додому

Міністерство закордонних справ Німеччини "з полегшенням" дізналось про помилування засудженого до смертної кари громадянина Ріко Крігера та сподівається на його повернення додому.

Про це на брифінгу у середу, 31 липня, повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства Себастьян Фішер, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Фішера, новина про помилування "принесла полегшення".

"Сподіваємося, що він (Крігер. – Ред.) зможе якнайскоріше повернутися додому", – додав він.

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Речник німецького МЗС не став коментувати припущення, що помилування було частиною певних домовленостей про обмін ув’язнених між Росією, Білоруссю та західними країнами.

"Я не буду коментувати те, що, можливо, мав на увазі Лукашенко, помилувавши німецького громадянина… Міністерство закордонних справ не відповідає за звільнення ув’язнених", – пояснив Фішер.

Напередодні стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати Крігера.

Громадянина Німеччини засудили до смертної кари через нібито "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", пошкодження транспорту або шляхів сполучення, створення "екстремістського" формування чи участь у ньому, агентурну діяльність, найманство та акт тероризму.

На одному з телеканалів режиму Лукашенка минулого тижня показали інтерв'ю з Крігером, який стверджував, що його "завербувала" Служба безпеки України для допомоги в "підготовці терактів" у Білорусі, та просив про помилування.