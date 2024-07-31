В Германии надеются, что помилованный в Беларуси немец скоро вернется домой

Министерство иностранных дел Германии "с облегчением" узнало о помиловании приговоренного к смертной казни гражданина Рико Кригера и надеется на его возвращение домой.

Об этом на брифинге в среду, 31 июля, сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастьян Фишер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Фишера, новость о помиловании "принесла облегчение".

"Надеемся, что он (Кригер. – Ред.) сможет как можно скорее вернуться домой", – добавил он.

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Представитель немецкого МИД не стал комментировать предположение, что помилование было частью определенных договоренностей об обмене заключенных между Россией, Беларусью и западными странами.

"Я не буду комментировать то, что, возможно, имел в виду Лукашенко, помиловав немецкого гражданина... Министерство иностранных дел не отвечает за освобождение заключенных", – пояснил Фишер.

Накануне стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать Кригера.

Гражданина Германии приговорили к смертной казни за якобы "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", повреждение транспорта или путей сообщения, создание "экстремистского" формирования или участие в нем, агентурную деятельность, наемничество и акт терроризма.

На одном из телеканалов режима Лукашенко на прошлой неделе показали интервью с Кригером, который утверждал, что его "завербовала" Служба безопасности Украины для помощи в "подготовке терактов" в Беларуси, и просил о помиловании.