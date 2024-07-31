Зменшилося число латвійців, які підтримують перемогу України над Росією

Підтримка жителів Латвії перемоги України над російською агресією знизилася.

Це показує опитування громадської думки, проведене в червні SIA "Rait Custom Research Baltic" на замовлення Державної канцелярії Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Результати опитування показують, що, хоча в латвійському суспільстві зберігається висока підтримка перемоги України, спостерігається статистично значуще зниження за кількома показниками.

Більшість – 59% – жителів Латвії у віці від 18 до 75 років вказали в дослідженні, що хочуть, щоб Україна перемогла Росію у війні (відповіді на поставлене запитання "повністю згоден" і "скоріше згоден"). Це статистично значуще зниження порівняно з березнем, коли перемогу України підтримували 64% учасників опитування, вказують автори дослідження.

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Половина, або 51%, жителів в опитуванні висловили думку, що підтримуватимуть Україну до її перемоги над Росією, тоді як у березні таку відповідь дали 56,3% жителів. 52% респондентів вважають, що, допомагаючи Україні, Латвія захищається від війни, а в березні такої думки дотримувалися 54%.

Також результати дослідження показують, що підтримка думки про те, що, допомагаючи Україні, Європейський союз захищає себе, також знизилась – у червні так вважали 50% учасників опитування, а в березні – 55%.

Трохи менше половини жителів згодні з тим, що Україна може перемогти у війні проти Росії. У червні такої думки дотримувалися 47% опитаних, а в березні – 48%.

Також, згідно з дослідженням, без змін залишилася частка жителів, готових терпіти зростання цін заради припинення війни в Україні – у червні такої думки дотримувалися 38% респондентів, а в березні – 39%.

Результати опитування показують, що серед різних джерел інформації про війну в Україні найбільшу довіру викликають латвійські мас-медіа та державні установи, яким у червні та березні довіряли 47% жителів. Трохи менше довіри викликає інформація західних мас-медіа, якій у червні та березні довіряли 43% учасників опитування.

Одночасно опитування показує, що значно зросла довіра до інформації російських державних мас-медіа про війну в Україні. Російським медіа в червні довіряли 15% опитаних, а в березні – 8%.

Без суттєвих змін залишається показник частки суспільства, яке втомилося від новин про російську війну в Україні і не хоче нічого про це знати. У червні таку думку висловили 41% опитаних, у березні – 45%.

Дослідження було проведено в червні цього року, було опитано 1005 респондентів – постійних жителів Латвії віком від 18 до 75 років. Вартість дослідження становила 3956 євро без урахування податку на додану вартість, і воно було профінансовано з коштів державного бюджету.

Як повідомлялося, 63% латвійців головною проблемою Європейського союзу вважають війну в Україні.