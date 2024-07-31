Уменьшилось число латвийцев, которые поддерживают победу Украины над Россией

Поддержка жителей Латвии победы Украины над российской агрессией снизилась.

Это показывает опрос общественного мнения, проведенный в июне SIA "Rait Custom Research Baltic" по заказу Государственной канцелярии Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Результаты опроса показывают, что, хотя в латвийском обществе сохраняется высокая поддержка победы Украины, наблюдается статистически значимое снижение по нескольким показателям.

Большинство – 59% – жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет указали в исследовании, что хотят, чтобы Украина победила Россию в войне (ответы на поставленный вопрос "полностью согласен" и "скорее согласен"). Это статистически значимое снижение по сравнению с мартом, когда победу Украины поддерживали 64% участников опроса, указывают авторы исследования.

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Половина, или 51%, жителей в опросе выразили мнение, что будут поддерживать Украину до ее победы над Россией, тогда как в марте такой ответ дали 56,3% жителей. 52% респондентов считают, что, помогая Украине, Латвия защищается от войны, а в марте такого мнения придерживались 54%.

Также результаты исследования показывают, что поддержка мнения о том, что, помогая Украине, Европейский союз защищает себя, также снизилась – в июне так считали 50% участников опроса, а в марте – 55%.

Чуть меньше половины жителей согласны с тем, что Украина может победить в войне против России. В июне такого мнения придерживались 47% опрошенных, а в марте – 48%.

Также, согласно исследованию, без изменений осталась доля жителей, готовых терпеть рост цен ради прекращения войны в Украине – в июне такого мнения придерживались 38% респондентов, а в марте – 39%.

Результаты опроса показывают, что среди различных источников информации о войне в Украине наибольшее доверие вызывают латвийские масс-медиа и государственные учреждения, которым в июне и марте доверяли 47% жителей. Чуть меньше доверия вызывает информация западных масс-медиа, которой в июне и марте доверяли 43% участников опроса.

Одновременно опрос показывает, что значительно возросло доверие к информации российских государственных масс-медиа о войне в Украине. Российским медиа в июне доверяли 15% опрошенных, а в марте – 8%.

Без существенных изменений остается показатель доли общества, которое устало от новостей о российской войне в Украине и не хочет ничего об этом знать. В июне такое мнение высказали 41% опрошенных, в марте – 45%.

Исследование было проведено в июне этого года, было опрошено 1005 респондентов – постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Стоимость исследования составила 3956 евро без учета налога на добавленную стоимость, и оно было профинансировано из средств государственного бюджета.

Как сообщалось, 63% латвийцев главной проблемой Европейского союза считают войну в Украине.