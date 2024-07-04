В Бундесвере выступили за привлечение женщин в случае возобновления призыва

Из соображений "равных прав" генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер призывает привлекать женщин к службе в Бундесвере, если призыв будет восстановлен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Бройер также считает, что женщины должны проходить военную службу, если призыв будет восстановлен. "Сейчас у нас приостановленная воинская служба, которая, согласно Основному закону, направлена исключительно на мужское население. Мы должны установить здесь равенство – но для этого нам сначала нужна соответствующая политическая и социальная дискуссия", – сказал Бройер.

В июне министр обороны Борис Писториус представил планы по новой модели военной службы. Новая модель будет состоять из базовой военной службы продолжительностью шесть месяцев с возможностью дополнительной добровольной военной службы продолжительностью до 17 месяцев. Будет введена система обязательной регистрации, в которой молодые мужчины должны будут заявить о своем желании и способности нести военную службу. Молодые женщины также смогут это сделать.

Реклама:

Броер высказался в пользу модели Писториуса: "С военной точки зрения, нам нужна способность к расширению, не в последнюю очередь учитывая планы НАТО".

"В целом нам нужно более 400 тысяч временных и профессиональных солдат, а также резервистов. Чтобы удовлетворить эту потребность, нам нужно около 100 тысяч дополнительных резервистов", – сказал генеральный инспектор.

Перед обнародованием плана Писториуса в СМИ попадало описание трех различных моделей восстановления призыва, наиболее "радикальная" из которых предусматривала обязательное анкетирование и отбор определенного количества призывников из числа обоих полов, с возможностью альтернативной гражданской службы.