Тристороння зустріч глав МЗС України, Молдови та Румунії відбудеться 5 липня

Тристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ Республіки Молдова, Румунії та України відбудеться в п'ятницю, 5 липня, в Кишиневі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні МЗС Молдови.



"Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Міхай Попшой проведе в п'ятницю в Кишиневі третє засідання Тристоронньої комісії Республіка Молдова-Румунія-Україна на рівні міністерств закордонних справ", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що в заході візьмуть участь румунська та український колеги Попшоя: міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тристоронні переговори охоплять широке коло тем, від регіонального співробітництва в галузі енергетики та спільного розвитку сучасної та стійкої транспортної інфраструктури до регіонального партнерства у сфері боротьби з дезінформацією", – повідомили в МЗС Молдови

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Після завершення переговорів три посадовці зроблять спільну заяву для преси.

Формат тристоронніх зустрічей глав МЗС ініціював 2022 року міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Цей формат співпраці створили в контексті вторгнення Росії в Україну та криз, з якими зіткнулися країни.

Перша зустріч відбулася 15 вересня 2022 року в Одесі, друга – 13 квітня 2023 року в Бухаресті.