У Зеленського спростували домовленість про інтерв'ю Такеру Карлсону

У пресслужбі президента України Володимира Зеленського спростували заяву скандального американського журналіста Такера Карлсона про те, що він домовився про інтерв’ю з українським президентом.

Про це у своєму Facebook заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері 3 липня Карлсон опублікував твіт про те, що "схоже домовився про інтерв’ю із Зеленським", зазначивши, що намагався зробити це протягом останніх двох років і посилив зусилля після того, як взяв інтерв’ю у правителя Росії Владіміра Путіна в лютому 2024 року.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…

