У Зеленского опровергли договоренность об интервью Такеру Карлсону

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского опровергли заявление скандального американского журналиста Такера Карлсона о том, что он договорился об интервью с украинским президентом.

Об этом в посте на Facebook заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 3 июля Карлсон опубликовал твит о том, что "похоже, договорился об интервью с Зеленским", отметив, что пытался сделать это в течение последних двух лет и нарастил усилия после того, как взял интервью у правителя России Владимира Путина в феврале 2024 года.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in… Реклама: July 3, 2024

"Моя цель – донести до американцев столь нужную информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Надеюсь, уже скоро", – написал он.

Днем Сергей Никифоров опубликовал короткое заявление, из которого следует, что договоренности не было и, похоже, не будет.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", – написал представитель Зеленского.

Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения.

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп говорил, что рассматривает Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

В феврале Карлсон взял интервью у правителя России Владимира Путина, где тот повторил свои стандартные ложные нарративы, которыми оправдывает вторжение в Украину.

На интервью вынуждены были отреагировать топ-чиновники ряда стран Запада.

Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина совсем не новы, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что общее содержание заявлений правителя России еще лучше убеждает, почему союзники должны продолжить поддерживать Украину.

Депутат Европарламента Ги Вергофстадт призвал ввести санкции против Карлсона в связи с его интервью с Путиным.