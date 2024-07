У Зеленского опровергли договоренность об интервью Такеру Карлсону

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского опровергли заявление скандального американского журналиста Такера Карлсона о том, что он договорился об интервью с украинским президентом.

Об этом в посте на Facebook заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 3 июля Карлсон опубликовал твит о том, что "похоже, договорился об интервью с Зеленским", отметив, что пытался сделать это в течение последних двух лет и нарастил усилия после того, как взял интервью у правителя России Владимира Путина в феврале 2024 года.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…

