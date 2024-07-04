Латвія фіксує більше спроб прориву кордону мігрантами з Білорусі

Останніми днями збільшилася кількість спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv, повідомив начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс.

"В останні три дні ми стикаємося з досить інтенсивним потоком осіб, які бажають потрапити до Латвії нелегально. Учора було попереджено таких 62 спроби, позавчора – 51, а до цього – 47.

За останні три дні ми знову бачимо, що охочі нелегально проникнути до Латвії активізувалися безпосередньо в напрямку Латвії, і, відповідно, їхня кількість зменшилася в сусідніх із нами країнах – Литві та Польщі", – сказав Пуятс.

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Цього року Державна прикордонна охорона країни запобігла незаконному перетину латвійсько-білоруського кордону 2770 осіб. 12 осіб прийняли до Латвії з гуманітарних міркувань.

Пуятс заявив, що спрямування потоку мігрантів до Латвії є цілеспрямованою акцією білоруських служб.

"Масовані спроби практично протягом усього року робилися в напрямку Польщі. Зараз ми це бачимо за останні три дні безпосередньо в напрямку Латвії. Ми спостерігали це і торік, коли із серпня до жовтня Латвію обрали як основну країну-мішень для нелегальної міграції", – пояснив глава Держприкордонохорони.

Він зазначив, що позитивним є те, що створено інфраструктуру для обмеження нелегальної імміграції.

Пуятс визнав, що наступні літні місяці будуть для прикордонників напруженими, тому Держприкордонохорона звернулася по допомогу до Національних збройних сил.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Крім того, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.