Туск відреагував здивуванням на повідомлення про візит Орбана в Москву

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував повідомлення, у якому простежується здивуванням можливості візиту прем’єра Угорщини Віктора Орбана в Москву всього за кілька днів після поїздки до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск опублікував у соцмережі Х (Twitter) повідомлення наступного змісту: "Чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою, Вікторе Орбан, чи можуть?"

The rumours about your visit to Moscow cannot be true @PM_ViktorOrban, or can they? Реклама: July 4, 2024

Глава Євроради Шарль Мішель на тлі повідомленнь ЗМІ про запланований на п’ятницю візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Росії заявив, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, повідомив раніше із посиланням на власні джерела, що Віктор Орбан всього через кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви.

Цю інформацію також підтвердили джерела "Радіо Свобода". Уряд Угорщини поки публічно не підтвердив візит і не коментував цю інформацію.

Посадовець ЄС, який побажав залишитися неназваним, повідомив "Радіо Свобода", що Орбан не інформував Євросоюз про заплановану поїздку до Москви. Якби Орбан запитав, Мішель категорично не рекомендував би такий візит, сказав посадовець.

У вівторок під час візиту до Києва Орбан пропонував Україні погодитись на вигідне РФ припинення вогню. Президент Володимир Зеленський цю ідею відкинув.

У понеділок Угорщина приступила до шестимісячного головування в ЄС, що створило можливість для Орбана підняти свій дипломатичний авторитет.