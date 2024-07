Туск відреагував здивуванням на повідомлення про візит Орбана в Москву

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував повідомлення, у якому простежується здивуванням можливості візиту прем’єра Угорщини Віктора Орбана в Москву всього за кілька днів після поїздки до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск опублікував у соцмережі Х (Twitter) повідомлення наступного змісту: "Чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою, Вікторе Орбан, чи можуть?"

The rumours about your visit to Moscow cannot be true @PM_ViktorOrban, or can they?

