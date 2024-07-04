Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал сообщение, в котором прослеживается удивлением возможности визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву всего через несколько дней после поездки в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск опубликовал в соцсети Х (Twitter) сообщение следующего содержания: "Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, Виктор Орбан, или могут?"

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал сообщение, в котором прослеживается удивлением возможности визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву всего через несколько дней после его поездки в Киев.

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Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне сообщений СМИ о запланированном на пятницу визите венгерского премьера Виктора Орбана в Россию заявил, что Венгрия, которая председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, освещающий Центрально-Восточную Европу, сообщил ранее со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свободы". Правительство Венгрии пока публично не подтвердило визит и не комментировало эту информацию.

Чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил "Радио Свобода", что Орбан не информировал Евросоюз о запланированной поездке в Москву. Если бы Орбан спросил, Мишель категорически не рекомендовал бы такой визит, сказал чиновник.

Во вторник во время визита в Киев Орбан предлагал Украине согласиться на выгодное РФ прекращение огня. Президент Владимир Зеленский эту идею отверг.

В понедельник Венгрия приступила к шестимесячному председательству в ЕС, что создало возможность для Орбана поднять свой дипломатический авторитет.