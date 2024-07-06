Естонія доставила Україні ЗРК Mistral

Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Про передачу ЗРК містраль Україні на початку червня оголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них доставлені в Україну. Давайте й надалі підтримувати борців за свободу", – йдеться у повідомленні естонського Міноборони.

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Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

Комплекс має радіус дії до 6 кілометрів, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.