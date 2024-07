Новий глава МЗС Британії свій перший візит здійснив до Німеччини

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі свій перший візит здійснив до Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ Німеччини в X (Twitter).

В ході візиту Леммі провів зустріч зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Під час зустрічі обговорювали "зміцнення європейської опори НАТО", а також організація більш ефективної підтримки України.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході і зазначили, що план президента США Джо Байдена – "єдиний вихід з глухого кута війни".

"Настав час перезавантажити наші відносини з європейськими друзями та союзниками. Саме тому я перебуваю в Німеччині з першим візитом на посаді міністра закордонних справ. Разом з Анналеною Бербок ми будемо протистояти спільним загрозам та підтримувати Україну", – зазначив Леммі.

