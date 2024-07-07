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Новий глава МЗС Британії свій перший візит здійснив до Німеччини

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Новини — Неділя, 7 липня 2024, 09:23 — Ірина Кутєлєва

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі свій перший візит здійснив до Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ Німеччини в X (Twitter).

В ході візиту Леммі провів зустріч зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Під час зустрічі обговорювали "зміцнення європейської опори НАТО", а також організація більш ефективної підтримки України.

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Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході і зазначили, що план президента США Джо Байдена – "єдиний вихід з глухого кута війни".

"Настав час перезавантажити наші відносини з європейськими друзями та союзниками. Саме тому я перебуваю в Німеччині з першим візитом на посаді міністра закордонних справ. Разом з Анналеною Бербок ми будемо протистояти спільним загрозам та підтримувати Україну", – зазначив Леммі.

Британський міністр також поділився світлиною, як він з Бербок дивиться матч збірної Англії на Євро-2024, що проходить у Німеччині.

Нагадаємо, Леммі став членом нового уряду лідера Лейбористської партії Кіра Стармера, який у п’ятницю офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Леммі.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.

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Велика Британія Німеччина
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