Президент Естонії: НАТО варто було б витрачати на оборону більше, ніж 2% ВВП

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути збільшення мінімального порогу витрат країн-членів на оборону, який зараз складає 2% ВВП і якого досягли ще не всі союзники.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Каріс зазначив, що НАТО варто готуватися до того, що Росія у наступні роки стане ще більш небезпечною, ніж у попереднє десятиліття, і що стає дедалі більш очевидно, що витрати на оборону на рівні 2% є недостатніми.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", – зазначив Алар Каріс.

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Він додав, що важливо також посилити ППО країн НАТО, зокрема "східного флангу".

"Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі і системи ППО на ротаційній основі, як погодили на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив він.

Нагадаємо, Естонія вже витрачає на оборону понад 3% свого ВВП і поступається цим показником лише Польщі. Витрат на оборону на рівні понад 3% у 2024 році очікувано досягнуть п’ятеро членів НАТО, а вищими за 2% ВВП будуть витрати більш ніж 20 союзників (включно з тими, чиї витрати перевищують 3%).

Президент Польщі Анджей Дуда також хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.