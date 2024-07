Главы МИД и Минобороны в новом правительстве Нидерландов совершили первый визит в Украину

Министр иностранных дел и министр обороны нового правительства Нидерландов совершили свой первый зарубежный визит в Украину – за считанные дни после принятия присяги.

Об этом они сообщили в своих X (Twitter) в конце дня 7 июля, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Рубенс Брекельманс опубликовал серию фото из Киева и Одессы. На одном из них гости в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы чествуют погибших украинских защитников под стенами Михайловского златоверхого собора.

Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп показал их фото из вагона "Укрзализныци".

This weekend, I was in #Ukraine with @DefensieMin. My first working visit as the Netherlands' Foreign Minister, with a crucial purpose: to underline our unwavering support for Ukraine. This is of existential importance – the Russian aggression and destruction knows no limits. 1/2 pic.twitter.com/oHzf37Hyp0