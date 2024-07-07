Главы МИД и Минобороны в новом правительстве Нидерландов совершили первый визит в Украину

Министр иностранных дел и министр обороны нового правительства Нидерландов совершили свой первый зарубежный визит в Украину – за считанные дни после принятия присяги.

Об этом они сообщили в своих X (Twitter) в конце дня 7 июля, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Рубенс Брекельманс опубликовал серию фото из Киева и Одессы. На одном из них гости в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы чествуют погибших украинских защитников под стенами Михайловского златоверхого собора.

In mijn eerste week als minister van Defensie wilde ik zsm persoonlijk de boodschap afgeven dat dit kabinet Oekraïne voluit blijft steunen.



Daarom reisde ik, samen met @ministerBZ Veldkamp, direct naar Oekraïne. Zij vechten ook voor onze vrede en veiligheid.#StandWithUkraine pic.twitter.com/4WyikiIX6n Реклама: July 7, 2024

Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп показал их фото из вагона "Укрзализныци".

This weekend, I was in #Ukraine with @DefensieMin. My first working visit as the Netherlands' Foreign Minister, with a crucial purpose: to underline our unwavering support for Ukraine. This is of existential importance – the Russian aggression and destruction knows no limits. 1/2 pic.twitter.com/oHzf37Hyp0 – Caspar Veldkamp (@ministerBZ) July 7, 2024

"В первую мою неделю работы в качестве министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает в полной мере поддерживать Украину. Поэтому министр иностранных дел Вельдкамп и я отправились в Украину как можно быстрее. Украина борется и за наши мир и безопасность", – отметил Брекельманс.

Он отметил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Одессе.

Учитывая расстояния от западной границы до Киева и между Киевом и Одессой, визит вероятно длился два дня.

Глава МИД отметил, что их визит проходил "в эти выходные".

"Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов имел ключевую цель: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку. Это вопрос экзистенциального веса: российская агрессия и разрушительное влияние не знают границ", – рассказал Каспар Вельдкамп.

Он добавил, что в рамках поездки им показывали разрушенную обстрелами ТЭС, и что это подчеркивает важность большей поддержки Украины, в частности усиление ПВО. "Нидерланды делают свой вклад предоставлением F-16 и систем Patriot", – отметил он.

Со своей стороны Владимир Зеленский отметил, что новоназначенные министры совершили свой первый зарубежный визит именно в Украину и поблагодарил Нидерланды за поддержку, оказанную с начала полномасштабной войны.

Напомним, 21 июня еще предыдущее правительство Нидерландов под руководством Марка Рютте объявило, что страна совместно с еще одним государством передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.