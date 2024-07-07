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Главы МИД и Минобороны в новом правительстве Нидерландов совершили первый визит в Украину

Новости — Воскресенье, 7 июля 2024, 20:03 — Мария Емец

Министр иностранных дел и министр обороны нового правительства Нидерландов совершили свой первый зарубежный визит в Украину – за считанные дни после принятия присяги.

Об этом они сообщили в своих X (Twitter) в конце дня 7 июля, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Рубенс Брекельманс опубликовал серию фото из Киева и Одессы. На одном из них гости в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы чествуют погибших украинских защитников под стенами Михайловского златоверхого собора.

Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп показал их фото из вагона "Укрзализныци".

"В первую мою неделю работы в качестве министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает в полной мере поддерживать Украину. Поэтому министр иностранных дел Вельдкамп и я отправились в Украину как можно быстрее. Украина борется и за наши мир и безопасность", – отметил Брекельманс.

Он отметил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Одессе.

Учитывая расстояния от западной границы до Киева и между Киевом и Одессой, визит вероятно длился два дня.

Глава МИД отметил, что их визит проходил "в эти выходные".

"Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов имел ключевую цель: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку. Это вопрос экзистенциального веса: российская агрессия и разрушительное влияние не знают границ", – рассказал Каспар Вельдкамп.

Он добавил, что в рамках поездки им показывали разрушенную обстрелами ТЭС, и что это подчеркивает важность большей поддержки Украины, в частности усиление ПВО. "Нидерланды делают свой вклад предоставлением F-16 и систем Patriot", – отметил он.

Со своей стороны Владимир Зеленский отметил, что новоназначенные министры совершили свой первый зарубежный визит именно в Украину и поблагодарил Нидерланды за поддержку, оказанную с начала полномасштабной войны.

Напомним, 21 июня еще предыдущее правительство Нидерландов под руководством Марка Рютте объявило, что страна совместно с еще одним государством передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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