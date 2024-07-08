Зеленський: Продовжимо зміцнювати український флот разом з Британією та Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із Великою Британією та Нідерландами Київ буде зміцнювати флот своїх військово-морських сил.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму відеозверненні за підсумками зустрічей з міністрами оборони обох країн та главою МЗС Нідерландів в Одесі.

За його словами, Україна буде й надалі зміцнювати український флот разом з Великою Британією та Нідерландами.

Today in Odesa, on the day of our Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, we express our gratitude to all our naval warriors and engage in negotiations to ensure that Ukraine’s Defense Forces, including our Navy, receive even greater capabilities.



We also welcomed the new… pic.twitter.com/jWKvaXOSDt Реклама: July 7, 2024

"Є хороші нові деталі такої нашої співпраці", – зазначив Зеленський.

Президент вказав, що обговорював із міністрами цих країн зміцнення протиповітряної оборони, назвавши це безумовним пріоритетом, а також подякував за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16.

Напередодні міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та міністр оборони Рубенс Брекельманс від нового уряду Нідерландів здійснили свій перший закордонний візит в Україну – за лічені дні після складання присяги.

Вельдкамп заявив, що в рамках поїздки їм показували зруйновану обстрілами ТЕС, та що це наголошує на важливості більшої підтримки України, зокрема посилення ППО.

"Нідерланди роблять свій внесок наданням F-16 і систем Patriot", – зазначив він.

Водночас новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв посилити підтримку України під час візиту до Одеси, менш ніж через 48 годин після свого призначення, анонсувавши пакет військової допомоги