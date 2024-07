Зеленський: Продовжимо зміцнювати український флот разом з Британією та Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із Великою Британією та Нідерландами Київ буде зміцнювати флот своїх військово-морських сил.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму відеозверненні за підсумками зустрічей з міністрами оборони обох країн та главою МЗС Нідерландів в Одесі.

За його словами, Україна буде й надалі зміцнювати український флот разом з Великою Британією та Нідерландами.

Today in Odesa, on the day of our Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, we express our gratitude to all our naval warriors and engage in negotiations to ensure that Ukraine’s Defense Forces, including our Navy, receive even greater capabilities.



We also welcomed the new… pic.twitter.com/jWKvaXOSDt

Реклама: