У Литві кажуть, що переговори з Трампом щодо тарифів має вести ЄС, а не окремі країни

Міністр економіки та інновацій Литви Лукас Савіцкас заявив, що переговори зі Сполученими Штатами з приводу запроваджених тарифів має вести Європейська комісія, а не окремі країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав в ефірі радіо LRT.

Савіцкас наголосив на важливості зберігати солідарність між різними державами-членами Європейського Союзу "і вести переговори як єдиний, значущий і дійсно економічно потужний блок".

"По суті, саме так зараз і чинять", – зазначив він.

За його словами, ЄС має надіслати чіткий сигнал про свою готовність до домовленостей і переговорів зі США в пошуку торгового балансу.

"Я дійсно чую – і по офіційних, і по неофіційних каналах, – що відповідальні комісари Європейської комісії готові вести переговори. Сподіваємося на кращий сценарій, але водночас готуємося і до іншого розвитку подій, оцінюємо ситуацію, щоб зрозуміти, які заходи необхідні, щоб допомогти нашим підприємствам адаптуватися до мінливих умов", – додав Савіцкас.

Він зауважив, що Єврокомісія має намір реагувати пропорційно на дії США, але водночас підкреслив, що краще було б досягти угоди і знайти компроміс.

Міністерство економіки та інновацій Литви прогнозує, що настільки агресивна торговельна політика Білого дому може сповільнити зростання ВВП Литви на 0,65% протягом 3-4 років.

У четвер Міністерство економіки та інновацій Литви представило перший план допомоги бізнесу, який може постраждати від нових мит, на суму 20 млн євро. План націлений на пом'якшення наслідків розпочатої США торгової війни і підтримку диверсифікації ринків.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.