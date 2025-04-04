Російський переговорник заявив у США, що РФ не просить знімати з неї санкції

Спецпредставник господаря Кремля з економічного співробітництва з іноземними країнами Кирил Дмитрієв, який перебуває у Вашингтоні, заявив, що Росія не просить Сполучені Штати про зняття санкцій у рамках переговорного процесу про припинення війни.

Дмитрієв сказав про це в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи є зняття санкцій умовою РФ для припинення вогню, посланець Путіна сказав, що "Росія не просить про зняття санкцій".

"Тому що якщо ви глянете на рівень зростання нашого ВВП, то минулого року він становив 4% порівняно з Європою, де він тільки 1%", – заявив Дмитрієв.

Він також сказав, що американські компанії втратили близько $300 млрд доходу, пішовши з Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я думаю, санкції можуть бути зняті, коли американські компанії захочуть повернутися, захочуть скористатися можливостями бізнесу в Росії. Але зараз Росія не висуває жодних попередніх умов і не вимагає конкретних послаблень у санкційній політиці", – заявив Дмитрієв.

У цьому ж інтерв’ю Дмитрієв звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я.

Дмитрієв перебуває у Вашингтоні для переговорів з американською адміністрацією щодо налагодження діалогу між США та РФ, для його візиту Сполучені Штати зняли із нього санкції.

ЗМІ повідомляли, що напередодні Дмитрієв зустрівся з сенатором Ліндсі Гремом, який підготував нові санкції проти РФ.