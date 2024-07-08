Зеленский: Продолжим укреплять украинский флот вместе с Британией и Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с Великобританией и Нидерландами Киев будет укреплять флот своих военно-морских сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем видеообращении по итогам встреч с министрами обороны обеих стран и главой МИД Нидерландов в Одессе.

По его словам, Украина будет и в дальнейшем укреплять украинский флот вместе с Великобританией и Нидерландами.

Today in Odesa, on the day of our Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, we express our gratitude to all our naval warriors and engage in negotiations to ensure that Ukraine’s Defense Forces, including our Navy, receive even greater capabilities.



We also welcomed the new… pic.twitter.com/jWKvaXOSDt Реклама: July 7, 2024

"Есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества", – отметил Зеленский.

Президент указал, что обсуждал с министрами этих стран укрепление противовоздушной обороны, назвав это безусловным приоритетом, а также поблагодарил за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16.

Накануне министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и министр обороны Рубенс Брекельманс от нового правительства Нидерландов совершили свой первый зарубежный визит в Украину – за считанные дни после принятия присяги.

Вельдкамп заявил, что в рамках поездки им показывали разрушенную обстрелами ТЭС, и что это подчеркивает важность большей поддержки Украины, в частности усиление ПВО.

"Нидерланды делают свой вклад предоставлением F-16 и систем Patriot", – отметил он.

В то же время новый министр обороны Великобритании Джон Гили пообещал усилить поддержку Украины во время визита в Одессу, менее чем через 48 часов после своего назначения, анонсировав пакет военной помощи