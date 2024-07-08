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Зеленский: Продолжим укреплять украинский флот вместе с Британией и Нидерландами

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 09:34 — Андрей Синявский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с Великобританией и Нидерландами Киев будет укреплять флот своих военно-морских сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем видеообращении по итогам встреч с министрами обороны обеих стран и главой МИД Нидерландов в Одессе.

По его словам, Украина будет и в дальнейшем укреплять украинский флот вместе с Великобританией и Нидерландами.

"Есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества", – отметил Зеленский.

Президент указал, что обсуждал с министрами этих стран укрепление противовоздушной обороны, назвав это безусловным приоритетом, а также поблагодарил за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16.

Накануне министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и министр обороны Рубенс Брекельманс от нового правительства Нидерландов совершили свой первый зарубежный визит в Украину – за считанные дни после принятия присяги.

Вельдкамп заявил, что в рамках поездки им показывали разрушенную обстрелами ТЭС, и что это подчеркивает важность большей поддержки Украины, в частности усиление ПВО.

"Нидерланды делают свой вклад предоставлением F-16 и систем Patriot", – отметил он.

В то же время новый министр обороны Великобритании Джон Гили пообещал усилить поддержку Украины во время визита в Одессу, менее чем через 48 часов после своего назначения, анонсировав пакет военной помощи

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Зеленский Нидерланды Великобритания
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