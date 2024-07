Зеленский: Продолжим укреплять украинский флот вместе с Британией и Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с Великобританией и Нидерландами Киев будет укреплять флот своих военно-морских сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем видеообращении по итогам встреч с министрами обороны обеих стран и главой МИД Нидерландов в Одессе.

По его словам, Украина будет и в дальнейшем укреплять украинский флот вместе с Великобританией и Нидерландами.

Today in Odesa, on the day of our Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, we express our gratitude to all our naval warriors and engage in negotiations to ensure that Ukraine’s Defense Forces, including our Navy, receive even greater capabilities.



