Новий прем'єр Британії закликав Ізраїль до припинення вогню у Газі

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

У заяві йдеться, що Стармер "висловив чітку й нагальну необхідність" припинення вогню в Газі, повернення заручників та негайного збільшення обсягу гуманітарної допомоги, що надходить до цивільного населення.

Він також пообіцяв продовжувати "життєво важливу співпрацю" Великої Британії з Ізраїлем проти "зловмисних загроз".

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Прем'єр також додав, що "важливо забезпечити довгострокові умови для реалізації рішення про дві держави, зокрема забезпечити Палестинську адміністрацію фінансовими засобами для ефективної роботи".

У розмові з Аббасом Стармер заявив, що визнання Палестини як частини мирного процесу є "незаперечним правом палестинців".

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вкотре закликала до припинення війни в Газі, наголосивши, що запропонований президентом США Джо Байденом план врегулювання показує "чіткий шлях до цієї мети".

За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.

Перед тим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".

Натомість у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".