Новый премьер Британии призвал Израиль к прекращению огня в Газе

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительство Соединенного Королевства.

В заявлении говорится, что Стармер "выразил четкую и настоятельную необходимость" прекращения огня в Газе, возвращения заложников и немедленного увеличения объема гуманитарной помощи, поступающей к гражданскому населению.

Он также пообещал продолжать "жизненно важное сотрудничество" Великобритании с Израилем против "злонамеренных угроз".

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Премьер также добавил, что "важно обеспечить долгосрочные условия для реализации решения о двух государствах, в частности обеспечить Палестинскую администрацию финансовыми средствами для эффективной работы".

В разговоре с Аббасом Стармер заявил, что признание Палестины как части мирного процесса является "неоспоримым правом палестинцев".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз призвала к прекращению войны в Газе, подчеркнув, что предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования показывает "четкий путь к этой цели".

По данным СМИ, представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.

Перед тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".