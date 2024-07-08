Посол США про ракетну атаку РФ: Бездушна агресія й повна зневага до людського життя

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар вона опублікувала у X (Twitter).

За її словами, в той час як лідери країн-членів Альянсу збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, РФ запустила 40 ракет по Україні.

У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю @NATO, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку – ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні… pic.twitter.com/kF1pR5DY5s Реклама: July 8, 2024

"Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку", – зазначила Брінк.

Вона вказала, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України.

Раніше київський мер та директор "Охматдиту" заявили про влучання в один з корпусів лікарні внаслідок ракетної атаки РФ.

Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 10 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.

Також Росія 8 липня завдала масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Дніпру, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 43 постраждали.

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