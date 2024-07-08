Укр Рус Eng

Посол США о ракетной атаке РФ: Бездушная агрессия и полное пренебрежение к человеческой жизни

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 13:34 — Андрей Синявский

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку России по Украине утром 8 июля.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий она опубликовала в X (Twitter).

По ее словам, в то время как лидеры стран-членов Альянса собираются отметить 75-ю годовщину НАТО, РФ запустила 40 ракет по Украине.

"Эта бездушная агрессия – полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность", – отметила Бринк.

Она указала, что именно поэтому на этой неделе лидеры членов НАТО возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Украины.

Ранее киевский мэр и директор "Охматдета" заявили о попадании в один из корпусов больницы в результате ракетной атаки РФ.

Киевская городская власть в настоящее время подтвердила гибель 10 человек в результате утренней ракетной атаки.

Также Россия 8 июля нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу и Днепру, в результате атаки погибли 11 человек, еще 43 пострадали.

Читайте также: Джо-мостостроитель: что готовит Байден для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ Украина-НАТО
Реклама: