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Новий глава МЗС Британії відреагував на удар по "Охматдиту"

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 15:37 — Марія Ємець

Новий міністр закордонних справ Британії в уряді лейбористів Девід Леммі назвав жахливим російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. 

Про це він заявив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда". 

Леммі назвав удар по "Охматдиту" жахливою атакою проти українських цивільних та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. 

"Підтримка Британією України непохитна. Ми маємо притягти до відповідальності відповідальних за протиправну війну Путіна", – наголосив він. 

Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя щонайменш 27 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів. 

Пресконференція президента України Володимира Зеленського і прем’єра Польщі Дональда Туска у Варшаві почалася хвилиною мовчання за загиблими.

Нагадаємо, Девід Леммі заступив на посаду у п’ятницю минулого тижня, після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах. 

Його колега з уряду, новий міністр оборони Джон Гілі "блискавично" приїхав в Україну менш як за 48 годин після призначення та анонсував новий пакет допомоги. 

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