Новий глава МЗС Британії відреагував на удар по "Охматдиту"

Новий міністр закордонних справ Британії в уряді лейбористів Девід Леммі назвав жахливим російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це він заявив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Леммі назвав удар по "Охматдиту" жахливою атакою проти українських цивільних та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Russia's strike on the Okhmatdyt Children’s Hospital in Kyiv is an appalling attack on Ukrainian civilians.



My thoughts are with all the victims and their loved ones.



The UK's support to Ukraine is iron-clad.



We must hold those responsible for Putin's illegal war to account. Реклама: July 8, 2024

"Підтримка Британією України непохитна. Ми маємо притягти до відповідальності відповідальних за протиправну війну Путіна", – наголосив він.

Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя щонайменш 27 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів.

Пресконференція президента України Володимира Зеленського і прем’єра Польщі Дональда Туска у Варшаві почалася хвилиною мовчання за загиблими.

Нагадаємо, Девід Леммі заступив на посаду у п’ятницю минулого тижня, після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах.

Його колега з уряду, новий міністр оборони Джон Гілі "блискавично" приїхав в Україну менш як за 48 годин після призначення та анонсував новий пакет допомоги.