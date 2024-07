Новий глава МЗС Британії відреагував на удар по "Охматдиту"

Новий міністр закордонних справ Британії в уряді лейбористів Девід Леммі назвав жахливим російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це він заявив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Леммі назвав удар по "Охматдиту" жахливою атакою проти українських цивільних та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Russia's strike on the Okhmatdyt Children’s Hospital in Kyiv is an appalling attack on Ukrainian civilians.



My thoughts are with all the victims and their loved ones.



The UK's support to Ukraine is iron-clad.



We must hold those responsible for Putin's illegal war to account.

