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Новый глава МИД Британии отреагировал на удар по "Охматдету"

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 15:37 — Мария Емец

Новый министр иностранных дел Великобритании в правительстве лейбористов Дэвид Лемми назвал ужасным российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом он заявил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Лемми назвал удар по "Охматдету" ужасной атакой против украинских гражданских и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. 

"Поддержка Британией Украины непоколебима. Мы должны привлечь к ответственности ответственных за противоправную войну Путина", – подчеркнул он.

Российскую атаку утром 8 июля, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.

Напомним, Дэвид Лемми заступил на должность в пятницу на прошлой неделе, после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Его коллега по правительству, новый министр обороны Джон Гили "молниеносно" приехал в Украину менее чем через 48 часов после назначения и анонсировал новый пакет помощи.

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