Новый глава МИД Британии отреагировал на удар по "Охматдету"

Новый министр иностранных дел Великобритании в правительстве лейбористов Дэвид Лемми назвал ужасным российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом он заявил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Лемми назвал удар по "Охматдету" ужасной атакой против украинских гражданских и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Russia's strike on the Okhmatdyt Children’s Hospital in Kyiv is an appalling attack on Ukrainian civilians.



My thoughts are with all the victims and their loved ones.



The UK's support to Ukraine is iron-clad.



We must hold those responsible for Putin's illegal war to account.

