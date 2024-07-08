Новый глава МИД Британии отреагировал на удар по "Охматдету"

Новый министр иностранных дел Великобритании в правительстве лейбористов Дэвид Лемми назвал ужасным российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом он заявил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Лемми назвал удар по "Охматдету" ужасной атакой против украинских гражданских и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Russia's strike on the Okhmatdyt Children’s Hospital in Kyiv is an appalling attack on Ukrainian civilians.



My thoughts are with all the victims and their loved ones.



The UK's support to Ukraine is iron-clad.



We must hold those responsible for Putin's illegal war to account. Реклама: July 8, 2024

"Поддержка Британией Украины непоколебима. Мы должны привлечь к ответственности ответственных за противоправную войну Путина", – подчеркнул он.

Российскую атаку утром 8 июля, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.

Напомним, Дэвид Лемми заступил на должность в пятницу на прошлой неделе, после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Его коллега по правительству, новый министр обороны Джон Гили "молниеносно" приехал в Украину менее чем через 48 часов после назначения и анонсировал новый пакет помощи.