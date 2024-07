Посол ЄС про ранкову атаку Росії: Світ має об'єднатися проти цього зла

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на ранкову атаку РФ по українських містах, що призвела до загибелі щонайменш 20 людей.

Заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Матернова поширила допис Зеленського про ранкову російську атаку, додавши деталей від себе.

Today Russia's terror took many civilian lives in Kyiv, Kryvyi Rih & Dnipro, leaving many wounded. Children & medical workers are trapped under rubble at Kyiv's children hospital Okhmatdyt. The world must unite against this evil. Hesitation costs Ukrainian children's lives. https://t.co/ZRXwcMy3lB

