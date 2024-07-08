Посол ЄС про ранкову атаку Росії: Світ має об'єднатися проти цього зла

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на ранкову атаку РФ по українських містах, що призвела до загибелі щонайменш 20 людей.

Заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Матернова поширила допис Зеленського про ранкову російську атаку, додавши деталей від себе.

Today Russia's terror took many civilian lives in Kyiv, Kryvyi Rih & Dnipro, leaving many wounded. Children & medical workers are trapped under rubble at Kyiv's children hospital Okhmatdyt. The world must unite against this evil. Hesitation costs Ukrainian children's lives. https://t.co/ZRXwcMy3lB Реклама: July 8, 2024

"Сьогодні російський терор забрав багато життів цивільних у Києві, Кривому Розі й Дніпрі, ще багато людей поранені. У київській дитячій лікарні "Охматдит" діти й медпрацівники під завалами. Світ має об’єднатися проти цього зла. Вагання коштують життя українським дітям", – написала вона.

Посол США Бріджит Брінк прокоментувала, що ці атаки демонструють повну зневагу Росії до людського життя.

Посол Німеччини зазначив, що це наочно свідчить, наскільки Росія "готова до перемовин".



На цей час відомо про щонайменш 10 загиблих у Києві, де триває розбір завалів у кількох місцях; у Дніпрі й Кривому Розі загинули 11 людей і десятки постраждали.