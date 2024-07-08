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Посол ЄС про ранкову атаку Росії: Світ має об'єднатися проти цього зла

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 14:35 — Марія Ємець

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на ранкову атаку РФ по українських містах, що призвела до загибелі щонайменш 20 людей.

Заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда". 

Матернова поширила допис Зеленського про ранкову російську атаку, додавши деталей від себе. 

"Сьогодні російський терор забрав багато життів цивільних у Києві, Кривому Розі й Дніпрі, ще багато людей поранені. У київській дитячій лікарні "Охматдит" діти й медпрацівники під завалами. Світ має об’єднатися проти цього зла. Вагання коштують життя українським дітям", – написала вона. 

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Посол США Бріджит Брінк прокоментувала, що ці атаки демонструють повну зневагу Росії до людського життя.

Посол Німеччини зазначив, що це наочно свідчить, наскільки Росія "готова до перемовин". 

На цей час відомо про щонайменш 10 загиблих у Києві, де триває розбір завалів у кількох місцях; у Дніпрі й Кривому Розі загинули 11 людей і десятки постраждали.

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Війна з РФ Матернова
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