Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в понеділок під час свого візиту, який він назвав "мирною місією" щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це інформує китайське агентство Xinhua.

У повідомленні агентства КНР йдеться, що сторони "обмінялися глибокими думками" щодо війни в Україні, а угорський прем'єр поінформував лідера КНР про свої нещодавні візити до України та РФ.

Xinhua зазначає, що президент Сі висловив вдячність за зусилля Орбана "у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні та детально зупинився на відповідних поглядах та пропозиціях Китаю".

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"Сі підкреслив, що якнайшвидше припинення вогню та політичне врегулювання відповідають інтересам усіх сторін, зазначивши, що пріоритетом є охолодження ситуації шляхом дотримання трьох принципів: не розширювати фронт, не посилювати бойові дії та не роздмухувати полум'я з будь-якої сторони", – йдеться в повідомленні державного агентства.

Лідер КНР також закликав міжнародну спільноту створити умови й надати підтримку для відновлення прямого діалогу та переговорів між двома сторонами, заявивши, що "тільки якщо всі великі країни будуть вливати позитивну, а не негативну енергію, припинення вогню в цьому конфлікті може настати якнайшвидше"

"Китай активно сприяє мирним переговорам, заохочуючи і підтримуючи всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", – сказав він, додавши, що основні пропозиції КНР та Угорщини та напрямок їхніх зусиль збігаються, і Пекін готовий підтримувати зв'язок з Угорщиною та всіма зацікавленими сторонами.

Раніше повідомляли, що Орбан прибув до Пекіна у понеділок після переговорів з лідером Росії Владіміром Путіним. Угорський прем'єр написав у своєму дописі "Мирна місія 3.0" та додав хештег "Пекін".

Нагадаємо, Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Також стало відомо, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто в останній момент – у п'ятницю – скасував заплановану на понеділок зустріч з німецькою колегою Анналеною Бербок, яка мала відбутися у Будапешті.

Угорська сторона пояснила це "технічними причинами".

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