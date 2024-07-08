Туск на тлі "мирного турне" Орбана: Нічого про Україну без України, нічого про ЄС без ЄС

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що ніхто не має права без України вирішувати питання мирного врегулювання з Росією, а також вести перемовини про європейську політику без схвалення ЄС.

Про це Туск заявив на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським у Варшаві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що "ніхто не має права без України, від імені України вирішувати питання про майбутній мир і його форму".

"Ніхто не має права виступати від імені Польщі чи всього Євросоюзу без повного порозуміння з Україною і з нами всіма, якщо йдеться про можливі розмови з Москвою", – заявив Туск, вочевидь, маючи на увазі візити до Росії та Китаю Віктора Орбана, під час який він від імені головуючої в Раді ЄС Угорщини організував так звану "мирну місію" щодо України.

Реклама:

Польський прем'єр пообіцяв особисто "ефективно стежити в Європейському Союзі, щоб нічого про Україну не вирішували про Україну, і щоб нічого про європейську політику щодо України не вирішували без Європейського Союзу".

Нагадаємо, Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Після цього стало відомо про його візит у Пекін на переговори з главою Китаю щодо України.

У ЄС одностайно запевнили, що Орбан не веде переговори від імені Європейського Союзу, а проводить їх у рамках двосторонніх відносин.

Читайте також: За "миром" до Путіна: що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським