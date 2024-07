Президент Молдовы: Кремль превратил эту войну в войну против детей

Молдовский президент Майя Санду после российской ракетной атаки на "Охматдет" в Киеве заявила, что Кремль превратил свою захватническую войну в войну против детей.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что она потрясена нападением России на детскую больницу в Киеве.

"Эта больница, которая спасла тысячи детей, сейчас лежит в руинах. Кремль превратил эту войну в войну против детей. Такая бесчеловечность и пренебрежение к человеческой жизни – это то, против чего мы выступаем", – отметила Майя Санду.

Shaken by Russia’s attack on a children’s hospital in Kyiv. This hospital, which has saved thousands of children, now lies in ruins.



The Kremlin has turned this war into a war against children. Such lack of humanity and disregard for human life are everything we stand against. https://t.co/7IFIoPWtyj