Келлог заявив, що Україна готова поступитися територіями "де-факто", але не "де-юре"

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна нібито готова поступитися територіями, які захопила Росія, "де-факто", але не "де-юре".

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

Келлог розповідав про деталі зустрічі в Лондоні, яка відбулася минулого тижня і на якій були присутні європейці та українці.

"У нас були 22 конкретних умови, вони на них погодилися. Те, чого вони хочуть. Те, що у них є", – зазначив він.

"Перше, чого вони хочуть, – це всеосяжне і постійне припинення вогню, яке веде до укладення мирної угоди. Я маю на увазі всеосяжну морську, повітряну, наземну інфраструктуру мінімум на 30 днів", – сказав Келлог.

За його словами, ці 30 днів важливі, оскільки це допоможе зупинити вбивства, і саме цього прагне Дональд Трамп.

Відповідаючи на запитання про зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа у Москві і бажання РФ отримати захоплені в України території, Келлог зазначив, що Україна погодилася на територіальні поступки, але "не де-юре, на постійній основі, а де-факто" – відповідно до поточної ситуації та фактичної карти бойових дій.

"Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не де-юре, назавжди, а де-факто, тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це... І вони сказали мені це минулого тижня", – сказав він.

"Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові", – зазначив Келлог.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пропозиції щодо територіальних поступок України, які висуває адміністрація президента США Дональда Трампа для досягнення мирної угоди, заходять надто далеко.

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