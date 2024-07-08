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Президент Латвії закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 17:14 — Олег Павлюк

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО повинен збільшити підтримку України після ударів Росії по українській цивільній інфраструктурі, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Рінкевичс назвав обстріл дитячої лікарні в Києві "жахливим і боягузливим", додавши, що НАТО на саміті у Вашингтоні "повинен взяти на себе зобов'язання щодо надання більшої військової підтримки Україні".

"Усі обмеження, накладені на Україну щодо використання зброї проти законних військових цілей, мають бути зняті", – додав президент Латвії.

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Латвія Війна з РФ
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