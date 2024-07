Президент Латвії закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО повинен збільшити підтримку України після ударів Росії по українській цивільній інфраструктурі, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Рінкевичс назвав обстріл дитячої лікарні в Києві "жахливим і боягузливим", додавши, що НАТО на саміті у Вашингтоні "повинен взяти на себе зобов'язання щодо надання більшої військової підтримки Україні".

"Усі обмеження, накладені на Україну щодо використання зброї проти законних військових цілей, мають бути зняті", – додав президент Латвії.

Horrendous and cowardly Russian attack against Okhmatdyt Children’s hospital in Kyiv. At the upcoming NATO summit in Washington we must commit more military support for Ukraine. All restrictions imposed on Ukraine to use weapons against legitimate military targets must be lifted. https://t.co/X0eWiZO7XD