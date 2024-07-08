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Глава МЗС Чехії після атаки на "Охматдит" пожурив "корисних ідіотів", які марять про мир з РФ

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 16:30 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр розкритикував тих, хто виступає за мирні переговори з лідером Кремля Владіміром Путіним.

"Поки корисні ідіоти марять про мир з Путіним, він посилає ракети в дитячу лікарню", – написав Ліпавський.

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Він зазначив, що зараз їде до Вашингтона на саміт НАТО, де буде просувати довгострокову стратегію стримування Росії. 

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

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