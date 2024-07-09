Хто може очолити уряд Франції і чи є загроза для військової допомоги Україні

"У Парижі – ентузіазм, у Москві – розчарування, у Києві – полегшення", – так результати парламентських виборів у Франції прокоментував польський прем’єр Дональд Туск.

І не лише він один – багато західних політиків вітають Францію з уникненням сценарію ультраправого уряду. "Наразі я вважаю, що переважає певне полегшення, адже те, чого ми боялися, не здійснилося", – коментує вибори у сусідів речник канцлера Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт.

За результатами виборів жодна політсила не матиме більшості, що означає входження Франції у досить непростий період політичної невизначеності.

Про те, чи можливий швидкий вихід із цієї кризи і чим вона загрожує Україні читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України. Далі – стислий її виклад.

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"Французи масово пішли на вибори 7 липня. Вони сказали "ні" приходу до влади "Національного об’єднання". Це чудова новина", – коментує вибори міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

Він – один із тих, хто підтримав рішення президента Емманюеля Макрона оголосити дострокові вибори.

Це рішення, прийняте в настільки вузькому колі, що стало сюрпризом навіть для прем’єра Габріеля Атталя, було "в штики" сприйняте навіть всередині президентської партії "Відродження".

Йдучи на великий політичний ризик, Макрон зробив ставку на дві речі – на мобілізацію електорату і на згуртування всіх політичних сил проти ультраправих.

Досить неочікувано для багатьох, але у другому турі ця ставка зіграла!

Нинішні вибори показали, що у французькому суспільстві існує "скляна стеля", вище за яку ультраправі піднятися не можуть.

Як скоро уряд Франції може змінитися і хто його може очолити?

Оптимальна для Макрона конфігурація виглядає таким чином: створення широкої коаліції, де його політсила гратиме роль ядра, а компанію їй складатимуть як помірковані ліві (соціалісти та екологи), так і "Республіканці".

Суто математично така коаліція може бути створена. Але на практиці все складніше.

Тому на порядку денному наразі залишаються два сценарії: уряд меншості, сформований виключно лівим "Новим народним фронтом", або коаліція лівих з макроністами.

Обидва ці варіанти означають, що коаліція не матиме більшості без представників ультралівої "Нескореної Франції" (у складі "Нового народного фронта"), які налаштовані вкрай вороже до Макрона.

Новим прем’єром у разі лівого уряду меншості буде поміркований політик.

Про це натякають і в Єлисейському палаці – згідно з анонімними повідомленнями звідти, Макрон готовий делегувати посаду прем’єра представнику "Нового народного фронту", якщо це буде не "антиреспубліканськи налаштований політик".

І хоча відносини між лівими та президентською силою складно назвати добрим, до парламенту пройшов політик, який стане посередником між Макроном і "Новим народним фронтом" – колишній президент Франсуа Олланд.

Сценарій лівого уряду меншості в цілому є вигідним для Макрона.

А якщо ліва коаліція пересвариться, то на порядок денний повернеться варіант "коаліції центристів" за участю "макроністів", "республіканців", соціалістів та екологів. Втім, цей варіант може призвести до глибокої кризи.

Так чи інакше, існують підстави сподіватися, що за нового уряду Франції військова допомога Україні не буде ані скасована, ані зменшена. І що дозвіл використовувати французьку зброю для ударів по території РФ залишиться у силі.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України.