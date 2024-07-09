Кто может возглавить правительство Франции и есть ли угроза для военной помощи Украине

"В Париже – энтузиазм, в Москве – разочарование, в Киеве – облегчение", – так результаты парламентских выборов во Франции прокомментировал польский премьер Дональд Туск.

И не только он один – многие западные политики поздравляют Францию с избежанием сценария ультраправого правительства. "Сейчас я считаю, что преобладает определенное облегчение, ведь то, чего мы боялись, не осуществилось", – комментирует выборы у соседей представитель канцлера Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт.

По результатам выборов ни одна политсила не будет иметь большинства, что означает вхождение Франции в достаточно непростой период политической неопределенности.

О том, возможен ли быстрый выход из этого кризиса и чем он грозит Украине, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины. Далее – краткое ее изложение.

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"Французы массово пошли на выборы 7 июля. Они сказали "нет" приходу к власти "Национального объединения". Это отличная новость", – комментирует выборы министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

Он – один из тех, кто поддержал решение президента Эмманюэля Макрона объявить досрочные выборы.

Это решение, принятое в настолько узком кругу, что стало сюрпризом даже для премьера Габриэля Атталя, было "в штыки" воспринято даже внутри президентской партии "Возрождение".

Идя на большой политический риск, Макрон сделал ставку на две вещи – на мобилизацию электората и на сплочение всех политических сил против ультраправых.

Довольно неожиданно для многих, но во втором туре эта ставка сыграла!

Нынешние выборы показали, что во французском обществе существует "стеклянный потолок", выше которого ультраправые подняться не могут.

Как скоро правительство Франции может смениться и кто его может возглавить?

Оптимальная для Макрона конфигурация выглядит следующим образом: создание широкой коалиции, где его политсила будет играть роль ядра, а компанию ей будут составлять как умеренные левые (социалисты и экологи), так и "Республиканцы".

Чисто математически такая коалиция может быть создана. Но на практике все сложнее.

Поэтому на повестке дня пока остаются два сценария: правительство меньшинства, сформированное исключительно левым "Новым народным фронтом", или коалиция левых с макронистами.

Оба эти варианта означают, что коалиция не будет иметь большинства без представителей ультралевой "Непокоренной Франции" (в составе "Нового народного фронта"), которые настроены крайне враждебно к Макрону.

Новым премьером в случае левого правительства меньшинства будет умеренный политик.

Об этом намекают и в Елисейском дворце – согласно анонимным сообщениям оттуда, Макрон готов делегировать должность премьера представителю "Нового народного фронта", если это будет не "антиреспубликански настроенный политик".

И хотя отношения между левыми и президентской силой сложно назвать хорошими, в парламент прошел политик, который станет посредником между Макроном и "Новым народным фронтом" – бывший президент Франсуа Олланд.

Сценарий левого правительства меньшинства в целом выгоден для Макрона.

А если левая коалиция перессорится, то на повестку дня вернется вариант "коалиции центристов" с участием "макронистов", "республиканцев", социалистов и экологов. Впрочем, этот вариант может привести к глубокому кризису.

Так или иначе, есть основания надеяться, что при новом правительстве Франции военная помощь Украине не будет ни отменена, ни уменьшена. И что разрешение использовать французское оружие для ударов по территории РФ останется в силе.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины.