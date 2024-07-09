Україна підписала з ЄС угоду про гранти на 5,27 млрд євро

Віцепрем'єрка України Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та ЄС, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомило Міністерство економіки України, пише "Європейська правда".

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС уряд ухвалив на засіданні минулого тижня.

"Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", – зазначила Свириденко.

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Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустити програму Ukraine Facility.

"Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі", – додала Свириденко.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро.

Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів.

Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Нагадаємо, наприкінці червня Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

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