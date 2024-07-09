Украина подписала с ЕС соглашение о грантах на 5,27 млрд евро

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подписала финансовое соглашение между Украиной и ЕС, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины, пишет "Европейская правда".

Соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС правительство приняло на заседании на прошлой неделе.

"Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки на 5,27 млрд евро в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики", – отметила Свириденко.

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Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустить программу Ukraine Facility.

"Мы благодарны ЕС за помощь в восстановлении Украины и создание новых инвестиционных возможностей в долгосрочной перспективе", – добавила Свириденко.

Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро.

Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов.

Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Напомним, в конце июня Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

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