Як ворог фейками підриває репутацію України серед республіканців США

Сполучені Штати йдуть до виборів і зараз вже ніхто не виключає, що Трамп, зрештою, може стати президентом.

Максим Скрипченко, український експерт та очільник Центру трансатлантичного діалогу, став одним з небагатьох українців, запрошених на з'їзд республіканської партії у Мілвокі – той, де Трампа офіційно затвердили у ролі республіканського кандидата.

Події та дискусії на полях з’їзду демонструють, що міфи і неправда про Україну є популярними серед трампістів.

Скрипченко вважає, що на цьому етапі ми програли інформаційну війну. Хоча, не все ще втрачено.

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Рекомендуємо переглянути нашу розмову саме у відеоформаті, а стислий переказ тез Скрипченка, викладених від першої особи, – в матеріалі "Ми програли інформаційну війну". Як трампісти вірять фейкам про Україну та готуються очолити США. Далі – основне з його відповідей.

Одне з вражень від з’їзду республіканців – це те, що однопартійці Трампа абсолютно переконані у тому, яким буде результат виборів. Там було тотальне свято перемоги.

Це все створює додаткові ризики у разі, якщо складеться так, що Трамп програє вибори, і переможе Камала Гарріс.

Не хотілося би говорити про апокаліптичні сценарії, але фактом є те, що американське суспільство максимально наелектризоване.

Пересічні республіканці вже зараз дуже радикально налаштовані.

На питання про те, як пересічні республіканці налаштовані до України – немає простої відповіді.

З одного боку, вони нам співчувають, і вони не проросійські. Коли дізнавалися, що я з України – то перш за все розпитували, мовляв, "як ви там виживаєте?".

Але після цього щоразу йде питання: "а як вам живеться з тим, що президент Зеленський на вкрадені з американської допомоги гроші купив декілька вілл у Маямі?" Спершу це запитання шокує, але воно звучить від багатьох і подається ними як факт, що взагалі не підлягає сумніву.

А потім додають, що Олена Зеленська придбала люксовий автомобіль "Бугатті" та кожного дня купляє золотих прикрас на 40-50 тисяч доларів.

Причому всі називають ті самі цифри, співпадають деталі, обов’язково йдеться про "Бугатті" та Маямі – тобто є спільне джерело таких "новин".

Але також вони готові сприймати аргументи. За час з’їзду я переконав, скажімо, десяток людей, з якими був час поговорити – а сотні тисяч американців залишились у полоні своїх переконань і продовжили поширювати ці фейки.

Тож доводиться визнати, що у цьому плані ми вже програли інформаційну війну.

Ще один надзвичайно важливий фактор, який шкодить Україні – це міф про переслідування християн.

Кілька релігійних лідерів підходили особисто до мене і всі повторювали одне і те саме: "Україна переслідує християн, забороняє діяльність церкви".

Йдеться звісно ж про РПЦ, про "московський патріархат".

Але якщо для нас очевидно, що фейк про "переслідування християн" поширює Росія, то американці цього не розуміють.

Єдине, що працювало як аргумент – це моє особисте пояснення, що от я православний, живу в Україні, і можу запевнити, що мене держава Україна не переслідує і не обмежує у віросповіданні.

Тобто склалася ситуація, що в США бракує тих, хто би роз’яснував з українського боку, що відбувається – детально, ґрунтовно і з аргументами, що є дієвими у США.

Загалом всередині Республіканської партії немає єдиного ставлення до України. Там є з десяток таборів із абсолютно різним баченням.

Разом з тим, республіканці з трампістського крила визнають, що не можуть "кинути" Україну.

І у нас є високий шанс привести їхню політику до тієї точки, яка перевершить позитивні очікування.

Приїзд Дональда Трампа в Україну нам був би однозначно вигідний, зважаючи на те, що Трамп дійсно має високі шанси на перемогу. Але і йому це також було би вигідне для пошуку голосів. Необхідно його у цьому переконати.

Більше – в матеріалі "Ми програли інформаційну війну". Як трампісти вірять фейкам про Україну та готуються очолити США.