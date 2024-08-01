Как враг фейками подрывает репутацию Украины среди республиканцев США

Соединенные Штаты идут к выборам и сейчас уже никто не исключает, что Трамп, в конце концов, может стать президентом.

Максим Скрипченко, украинский эксперт и глава Центра трансатлантического диалога, стал одним из немногих украинцев, приглашенных на съезд республиканской партии в Милуоки – тот, где Трампа официально утвердили в роли республиканского кандидата.

События и дискуссии на полях съезда демонстрируют, что мифы и ложь об Украине популярны среди трампистов.

Скрипченко считает, что на этом этапе мы проиграли информационную войну. Хотя, не все еще потеряно.

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Рекомендуем посмотреть наш разговор именно в видеоформате, а краткий пересказ тезисов Скрипченко, изложенных от первого лица, – в материале "Мы проиграли информвойну". Как трамписты верят фейкам об Украине и идут к власти в США. Далее – основное из его ответов.

Одно из впечатлений от съезда республиканцев – это то, что однопартийцы Трампа абсолютно убеждены в том, каким будет результат выборов. Там был тотальный праздник победы.

Это все создает дополнительные риски в случае, если сложится так, что Трамп проиграет выборы, и победит Камала Харрис.

Не хотелось бы говорить об апокалиптических сценариях, но фактом является то, что американское общество максимально наэлектризовано.

Рядовые республиканцы уже сейчас очень радикально настроены.

На вопрос о том, как рядовые республиканцы настроены к Украине – нет простого ответа.

С одной стороны, они нам сочувствуют, и они не пророссийские. Когда узнавали, что я из Украины – то прежде всего расспрашивали, мол, "как вы там выживаете?".

Но после этого каждый раз идет вопрос: "а как вам живется с тем, что президент Зеленский на украденные из американской помощи деньги купил несколько вилл в Майами?" Сначала этот вопрос шокирует, но он звучит от многих и подается ими как факт, который вообще не подлежит сомнению.

А потом добавляют, что Елена Зеленская приобрела люксовый автомобиль "Бугатти" и каждый день покупает золотых украшений на 40-50 тысяч долларов.

Причем все называют те же цифры, совпадают детали, обязательно речь идет о "Бугатти" и Майами – то есть есть общий источник таких "новостей".

Но также они готовы воспринимать аргументы. За время съезда я убедил, скажем, десяток людей, с которыми было время поговорить – а сотни тысяч американцев остались в плену своих убеждений и продолжили распространять эти фейки.

Поэтому приходится признать, что в этом плане мы уже проиграли информационную войну.

Еще один чрезвычайно важный фактор, который вредит Украине – это миф о преследовании христиан.

Несколько религиозных лидеров подходили лично ко мне и все повторяли одно и то же: "Украина преследует христиан, запрещает деятельность церкви".

Речь идет конечно же о РПЦ, о "московском патриархате".

Но если для нас очевидно, что фейк о "преследовании христиан" распространяет Россия, то американцы этого не понимают.

Единственное, что работало как аргумент – это мое личное объяснение, что вот я православный, живу в Украине, и могу заверить, что меня государство Украина не преследует и не ограничивает в вероисповедании.

То есть сложилась ситуация, что в США не хватает тех, кто бы разъяснил с украинской стороны, что происходит – подробно, основательно и с аргументами, которые являются действенными в США.

В целом внутри Республиканской партии нет единого отношения к Украине. Там есть с десяток лагерей с совершенно разным видением.

Вместе с тем, республиканцы из трампистского крыла признают, что не могут "бросить" Украину.

И у нас есть высокий шанс привести их политику к той точке, которая превзойдет положительные ожидания.

Приезд Дональда Трампа в Украину нам был бы однозначно выгоден, учитывая то, что Трамп действительно имеет высокие шансы на победу. Но и ему это также было бы выгодно для поиска голосов. Необходимо его в этом убедить.

Больше – в материале "Мы проиграли информвойну". Как трамписты верят фейкам об Украине и идут к власти в США.