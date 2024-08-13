ЄС оголосив про допомогу у боротьбі з лісовими пожежами в Греції та Албанії

Європейська комісія оголосила, що мобілізує надзвичайну допомогу Греції та Албанії, які активували Механізм цивільного захисту ЄС у відповідь на сильні лісові пожежі.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Координаційний центр Комісії з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) негайно мобілізував повітряні та наземні протипожежні ресурси з кількох європейських країн, які є частиною Механізму цивільного захисту, щоб допомогти Греції.

Ця підтримка включає два пожежні літаки з Італії, гелікоптер з Франції та гелікоптер, наданий Сербією.

Реклама:

Він повідомив, що на додаток до цього розгортаються наземні пожежні команди з Чехії, Франції, Італії, Сербії та Румунії, зазначивши, що румунські, мальтійські та молдовські пожежники, які вже перебувають у Греції, були серед тих, хто першими відреагував на пожежі в Греції.

Підтримка Албанії включає в себе один багатоцільовий військовий літак з Румунії, який може перевозити шість тонн води. Літак буде розгорнутий 14 серпня.

Єврокомісія уважно стежить за ситуацією і готова надати подальшу допомогу в разі необхідності.

Як повідомлялося, в афінському міжнародному аеропорту "Елефтеріос Венізелос" у вівторок, 13 серпня, також приземлилися два пожежні літаки та вертоліт, направлені Туреччиною для допомоги в боротьбі з пожежами.

Як відомо, на півночі і північному сході від Афін третій день гасять масштабні лісові пожежі, які називають найгіршими в цьому сезоні.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

Пожежа почалася в неділю біля озера Марафон, приблизно в 35 км на північний схід від Афін, перекинулася через гору Пенделі і досягла північного передмістя столиці. Вогонь спалив кілька будинків і підприємств у передмістях столиці і в громадах, розташованих поблизу озера, і призвів до низки евакуацій.